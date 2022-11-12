SON DAKİKA: Başakşehir 0-7 Galatasaray (Maç sonucu)

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray, FIFA Dünya Kupası için verilen araya ikinci sırada girdi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında oyunu kontrolünde tutan sarı-kırmızılılar, 14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle öne geçti. Etkili ataklar gerçekleştiren konuk takım, 45. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan, 45+4. dakikada ise Youssuf Ndayishimiye'nin kendi kalesine golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.



Gollerine ikinci yarıda da devam eden Galatasaray, 59. dakikada Kerem, 65. dakikada ise Dries Mertens'in ayağından bulduğu gollerle 5 farklı üstünlük yakaladı. Kerem'in 85, Abdülkerim Bardakcı'nın ise 88. dakikadaki golleriyle 2 gol daha atan konuk takım, sahadan 7-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Galatasaray, ligde üst üste 3, toplamda da 8. galibiyetini aldı. Üç de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 27'e çıkardı.



Medipol Başakşehir ise bu sezon 3. kez yenilerek 24 puanda kaldı.

FENERBAHÇE İLE PUAN FARKI 2'YE İNDİ



Galatasaray, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da düşürmeyi başardı.



Ligin 14. haftası öncesi averajla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'i yenerek, üçüncülükten ikinci sıraya çıkan "Cimbom" FIFA Dünya Kupası için Süper Lig'e verilecek ara öncesinde lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 2'ye indirdi.



YENİLMEZLİK SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI



Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.



Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



"Cimbom" 12. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada sahasında Beşiktaş'ı 2-1 ve son olarak 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.



KEREM, "HAT-TRİCK" YAPTI



Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 3 gol birden atarak galibiyette başrolü oynadı.



Ligde son olarak 6. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında 2 gol birden atan Kerem, sonrasında forma giydiği 6 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.



Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiren, ardından da skoru 4-0 ve 6-0'a getiren golleri kaydeden Kerem Aktürkoğlu, suskunluğuna son verirken, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.



Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig kariyerinde ikinci kez hat-trick" yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta da 3 kez ağları havalandırmıştı.



ICARDİ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR



Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, takımına skor katkısı vermeyi sürdürüyor.



Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki 6. maçına çıkan Icardi, müsabakanın 45. dakikasında penaltıdan ağları havalandırdı.



Ligin 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde 2 golle galibiyeti getiren oyuncu olan 29 yaşındaki santrfor, üst üste 2 maçta 3, toplamda ise 4. kez gol sevinci yaşadı.



Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 golde de son pası veren oyuncu olarak dikkati çekti.



Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens ise sarı-kırmızılı formayla ligdeki 2. golünü kaydetti.



Ligdeki 12. maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan tecrübeli futbolcu, 11. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasından sonra 2. kez ağları havalandırdı.



Maçta son golü kaydeden Abdülkerim Bardakcı ise sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

OKAN BURUK'UN EN FARKLI GALİBİYETİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki en farklı galibiyeti, 7-0'lık skorla daha önce başında şampiyonluk yaşadığı Medipol Başakşehir karşısında aldı.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da en farklı mağlubiyetini bu karşılaşmada yaşadı.



Bu arada sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 4 sezon aradan sonra bir maçı 7-0'lık skorla kazandı. Galatasaray, en son 2017-2018 sezonunda 3 Mart 2018'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'u bu skorla yenmişti.



MUSLERA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, sarı kart cezalısı durumuna düştü.



Medipol Başakşehir karşılaşmasından önce ligde 3 kez kart gören tecrübeli file bekçisi, 4. kartını turuncu-lacivertli ekip karşısında gördü, Bu kartla cezalı duruma düşen Muslera, FIFA Dünya Kupası arasından sonraki ilk lig maçında İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.



GALATASARAY'DAN İLK YARIDA MECBURİ DEĞİŞİKLİK



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlık nedeniyle erken değişikliğe gitmek zorunda kaldı.



Mücadelenin 20. dakikasında sakatlanan Emre Taşdemir, bir süre oyuna devam etse de 23. dakikada yerini Kazımcan Karataş'a bıraktı.



RAKİBİNE DEPLASMANDA 5 MAÇTIR YENİLMİYOR



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı maçlardaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.



Rakibine deplasmanda son olarak 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 5-1 mağlup olan Galatasaray, sonrasındaki 5 sezonda dış sahada yenilgi yüzü görmedi.



Galatasaray, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, attığı 11 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü. Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanındaki son 3 maçında gol yemedi.



Sarı-kırmızılılar, ayrıca Başakşehir karşısında son 6 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmezken, üçer galibiyet ve beraberlik yaşadı.



REKABETTE EN FARKLI SKORU ELDE ETTİ



Galatasaray, Süper Lig'de 29. kez karşılaştığı Medipol Başakşehir karşısında en farklı galibiyetini elde etti.



Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 29 maçın 14'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Galatasaray'ın 51 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.



Geride kalan maçlarda en farklı galibiyetleri 5-1 ve 2 kez 4-0'lık skorlarla turuncu-lacivertliler almıştı. Rakibini 7-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılılar, istatistiklerde bu üstünlüğü de ele geçirdi.