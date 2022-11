Okan Buruk: Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ayrı bir motivasyon oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, skorun kendileri için de çok etkileyeceği olduğunu söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Maç öncesi kazanma hedefimizin olduğunu söylemiştik ama bu kadar farklı galibiyet bizim için çok etkileyici oldu. Ligde bugüne kadar 8 gol yemiş bir takıma karşı ve oyun olarak ligin en güçlü takımlarından biri, Avrupa'da da çok önemli iş yaptılar. Ligin en önemli takımlarından birine böyle bir sonuç almak bizi mutlu etti. Maça erken golle başlamamız, ilk yarı sonunda attığımız iki gol, ikinci yarı rahat oynamamızı sağladı. Maçın başından sonuna kadar öndeki baskımızı devam ettirdik. Oyun ve skor olarak istediğimizi sahaya yansıttık." dedi.



Taraftarın desteğinden de mutlu olduğunu aktaran Buruk, "Taraftarımız bize her zaman destek veriyor, burada da destek verdiler. Bu takıma hep güvenmeleri gerektiğini söylüyorduk. İnşallah Dünya Kupası sonrası aynı güç, istek ve aynı performansla geri döneriz. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Benim için Başakşehir çok özel bir camia, burada çok güzel anılar yaşadım. Bu odada şampiyonluk kutlamıştım. Burada tekrar olmak benim için sevindirici. Maç önü çiçekle karşılama oldu. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve tüm Başakşehir ailesine teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.



"FENERBAHÇE'NİN 3 PUAN KAYBETMESİ BİZİM İÇİN AYRI BİR MOTİVASYON OLDU"



​​​​​​​Buruk, "Bu galibiyet lige bakışınızı nasıl değiştirecek?" sorusuna, "Biz hep uzun vadeli bakıyoruz. Kısa vadeli puan farkı açılsa da hiçbir şeyin bitmeyeceğini hep söylüyorduk. Oyun olarak iyi durumda olduğumuzu söylüyorduk. Bugün maç öncesi Fenerbahçe'nin 3 puan kaybetmesi bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Ligde ikinci sırada bitirmek bu periyodu ve puan farkı olarak yaklaşmak bizim için hedefti, bugün bunu yakaladık. Lig uzun bir maraton, çok zorlu bir fikstürü geçtik. Bundan sonra iç saha maçlarımız çok olsa da her maç zor." yanıtını verdi.



Okan Buruk, maç kadrosuna alınmayan Yunus Akgün'ün geleceğiyle ilgili soru üzerine şunları söyledi:



"Benim için en önemli şey içeride rekabet olması, kim hak ediyorsa onun oynaması. Bazen tabii tercihleriniz oluyor. Hak edene formayı vermek istiyorum. Emre bunun için en ideal örnek. Takımda çok az yer aldı, antrenman maçlarında bile yer almadı, kupada oynamadı ama bir anda forma ona geldi. Oynadı ve üç maç devam etti. Her oyuncu performansını arttırmak zorunda. Burada en iyisini yapmak zorundasınız. Yunus da bizim çok güvendiğimiz, beğendiğimiz ve ileriye dönük iyi işler yapacağını düşündüğümüz oyunculardan biri. Yunus için mili takım arasının iyi geleceğini, yine takım için önemli bir isim olduğunu ortaya çıkarmamız gerek. Yunus'la birlikte bunu yapacağız. Yunus'a güveniyoruz. Galatasaray altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Yunus'a inancım yüzde yüz tam. Yunus'la ilgili farklı bir düşüncemiz yok. Elimizdeki kadroya güveniyoruz, onlarla devam etmek istiyoruz."



Buruk, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara hakkında, "Bu arayı istemezdim ama farklı bir şey yaşayacağız. Dünya Kupası arası ilk defa Kasım'da olan bir şey. Türkiye'de Dünya Kupası'na en çok oyuncu veren takımız. Beş oyucumuz Dünya Kupası'na gidecek. Biraz değişik olacak. Onlar döndükten sonra ve dinlenmeden sezona devam edecekler. Dünya Kupası'na giden oyuncularla ilgili doğru program yapmamız gerekecek. Mental olarak bir yarışın içine girecekler, 5 oyuncuyu yeniden takıma adapte etmemiz gerekecek. Hazırlık dönemi bazı oyuncular için fırsat olabilir. Önemli maçlar yapacağız İstanbul'da ve hazırlık kampında. Yükselen bir grafiğimiz vardı, burada ara verdik. Aynısını inşallah tekrar yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.