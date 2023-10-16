SON DAKİKA: Belçika-İsveç maçı terör saldırısı nedeniyle ertelendi

Son dakika haberi! Belçika'nın başkenti Brüksel, silahlı saldırıyla sarsıldı.
Yerel basından alınan bilgiye göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı.
Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.
Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.
İKİNCİ YARIYA ÇIKMAK İSTEMEDİLER
İsveç Milli Takımı oyuncuları, ölen kişilerin İsveçli olması nedeniyle maçın ikinci yarısına çıkmama kararı aldı ve mücadele ilk yarıda 1-1’lik skorla askıya alındı.
GÜVENLİK NEDENİYLE TARAFTAR STATTA BEKLETİLDİ
Mücadelenin güvenlik nedeniyle tatil edildiği resmi olarak açıklandı. Ancak güvenlik gerekçesiyle, tribünlerdeki binlerce taraftarın stattan ayrılmasına uzun süre izin verilmedi.
TEHDİT SEVİYESİ EN YÜKSEKTE
Ulusal kriz merkezi sözcüsü Antoine Iseux, saat 21:40 sularında yaptığı açıklamada, Tehdit Analizi Koordinasyon Merkezi’nin (Ocam) Brüksel-Başkent Bölgesi’ni tehdit seviyesini 4’e (en yüksek) yükselttiğini, Belçika’nın geri kalanının ise 4 puanlık ölçekte 3. seviyede olduğunu söyledi.
Federal savcılık soruşturmayı devraldı ve olayın terör nitelikli olduğunu teyit etti.
MAÇIN İLK YARISI 1-1 SONA ERMİŞTİ
Maçın oynandığı Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye de henüz ulaşılamadı.
İsveç'in 15. dakikada Gyökeres'in golüyle öne geçtiği mücadelede, Belçika 31. dakikada Lukaku'nun penaltıdan ağları sarsmasıyla skoru eşitlemiş ve ilk yarı, 1-1 eşitlikle sona ermişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Spor
- Son Dakika Haberleri