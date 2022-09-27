SON DAKİKA: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için taraftar kararı

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Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2 Ekim'de karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki maç Vodafone Park'ta oynanacak.

Misafir tribünün rakip takım taraftarı için bilet satışının olmayacağı ve söz konusu koltukların Beşiktaş taraftarları için satışta olacağı kaydedildi.

Derbi maçının bilet fiyatları şöyle:



VIP 100: 4.580 lira

VIP 101-126: 3.800 lira

1. Kategori: 1.540 lira

2. Kategori: 1.400 lira

3. Kategori: 1.130 lira

4. Kategori: 995 lira

5. Kategori: 915 lira

Kapalı Üst: 840 lira

6. Kategori: 740 lira

7. Kategori: 285 lira



TFF KARARI



Sezon başında TFF'den yapılan açıklamada, deplasman yasağının kaldırıldığı belirtilmişti. Üç büyükler arasındaki maçlar için ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve il veya ilçe spor güvenlik kurulunun kararı ile en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesi yüzde 30’a çıkarıldığı duyurulmuştu.

Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az yüzde 5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu ise devam edecek. İki kulübün anlaşması ve il veya ilçe spor güvenlik kurullarının uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecek.