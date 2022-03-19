Beşiktaş ile Hatayspor puanları paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar Michy Batshuayi ile öne geçse de, deplasman ekibinde Saba Lobjanidze'nin golü ile iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

Haberler - Ntvspor 19.03.2022 - 21:03

Beşiktaş ile Hatayspor puanları paylaştı

Son dakika haberi! Geçtiğimiz iki haftada 1 puan toplayabilen Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırladığı Atakaş Hatayspor ile puanları paylaştı.

Önder Karaveli takımını sahaya Emre; Rosier, Necip, Vida, Rıdvan; Josef, Can; Ghezzal, Güven, Larin; Batshuayi ilk 11'i ile çıkarırken, Ömer Erdoğan'ın Atakaş Hatayspor'u ise şu şekilde sahaya çıktı: Munir; Kamil, Sackey, Burak, Samuel; Onur, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf

Beşiktaş 16. dakikada Michy Batshuayi'nin golü ile öne geçse de Atakaş Hatayspor adına 41. dakikada Saba Lobjanidze'nin golü ile skora denge geldi.

İlk yarısı bu şekilde tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de fırsatlar yakalasa da tabela değişmedi ve Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Beşiktaş haftayı 46, Atakaş Hatayspor ise 47 puanla kapattı.

Siyah beyazlılar son 3 maçında 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

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