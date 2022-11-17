SON DAKİKA: EuroLeague: Anadolu Efes Barça'yı devirdi

Son dakika haberi! EuroLeague'in 8. haftasında Barcelona'yı konuk eden Anadolu Efes, mücadeleyi 96-86 kazandı.

Son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes bu sonuçla ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti. Barcelona ise üçüncü yenilgisini aldı.



Sezona iyi bir başlangıç yapamayan lacivert-beyazlılar, son 3 maçını kaybetmişti.



Anadolu Efes'te Will Clyburn 24 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Lacivert-beyazlılarda Vasilije Micić 22, Elijah Bryant ise 16 sayı kaydetti.

Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Carmelo Paternico (İtalya), Luka Kardum (Hırvatistan)



Anadolu Efes: Micic 22, Bryant 16, Beaubois 5, Polonara 5, Pleiss, Clyburn 24, Taylor 4, Dunston 7, M'Baye 13, Zizic



Barcelona: Laprovittola 28, Satoransky 3, Kalinic 10, Tobey, Sertaç Şanlı 18, Higgins 14, Jokubaitis 2, Da Silva, Abrines 9, Vesely, Pauli 2



1. Periyot: 16-22



Devre: 45-41



3. Periyot: 66-57