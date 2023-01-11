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SON DAKİKA: EuroLeague: Fenerbahçe Beko kötü gidişe Yunanistan'da son verdi

SON DAKİKA: EuroLeague'in 18. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk olan Fenerbahçe Beko, uzatmalara giden maçtan 94-88 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 5 maç sonra kazandı.

SON DAKİKA: EuroLeague: Fenerbahçe Beko kötü gidişe Yunanistan'da son verdi

Son dakika haberi!  Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u uzatmada 94-88 yendi.

OAKA Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-18 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 39-36 üstün girdi.

SON DAKİKA: EuroLeague: Fenerbahçe Beko kötü gidişe Yunanistan'da son verdi - 1

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan Panathinaikos, final periyoduna da 59-51 önde gitti. Konuk takım, bitime 24 saniye kala Marko Guduric'in üç sayılık isabetiyle 78-78 eşitliği yakaladı ve maçı uzatmaya taşıdı.

Fenerbahçe Beko, uzatma periyodunda 94-88'lik skorla galip geldi.

SON DAKİKA: EuroLeague: Fenerbahçe Beko kötü gidişe Yunanistan'da son verdi - 2

Maç boyunca ribauntlarda çok zorlanan Fenerbahçe Beko, rakibine 26'sı hücum olmak üzere 45 ribaunt verdi.

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Yunanistan temsilcisinde Dwayne Bacon'ın 27 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Beş maç sonra kazanan sarı-lacivertliler, 11 galibiyete ulaştı. Panathinaikos ise art arda 6 olmak üzere 12. mağlubiyetini yaşadı.

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