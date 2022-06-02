SON DAKİKA: Fenerbahçe Jorge Jesus'u resmen açıkladı

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Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la anlaşıldığını resmen açıkladı.



Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Jesus ile 2022-2023 futbol sezonu için 3 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varıldığı beilrtildi.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak.



33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04’lük puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe Jesus'u bu görselle duyurdu.

KARİYERİNDE 19 KUPA KAZANDI

Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı."

İMZA TÖRENİ YARIN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un imza töreni ve basın toplantısı yarın saat 15.00’te yapılacak.

