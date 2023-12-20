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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kayseri'de 3 puanı aldı, zirvedeki yerini korudu

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 43'e çıkaran sarı-lacivertliler zirvedeki yerini korudu.

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kayseri'de 3 puanı aldı, zirvedeki yerini korudu

Son dakika haberi! Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'a konuk oldu.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşmada sarı lacivertli takımın golleri; 8' Cengiz Ünder, 40', 50' ve 79'(P) Michy Batshuayi'den geldi.

Ev sahibi takımın gollerini ise; Olivier Kemen 45', Mame Thiam (P) 56' ve Miguel Cardoso 73' kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43'e çıkardı ve Galasaray derbisi öncesi puan kaybetmeyerek zirvedeki yerini korudu. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

İKİ KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 98. dakikasında Fenerbahçeli oyuncu Fred itirazları sonucu doğrudan kırmızı kart gördü.

100. dakikada ise Mert Hakan Yandaş da itirazları sonucu kırmızı kart gördü.

Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçında oynayamayacak.

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kayseri'de 3 puanı aldı, zirvedeki yerini korudu - 1

BATSHUAYİ HAT-TRİCK YAPTI

Fenerbahçe'den Batshuayi maçta biri penaltıdan 3 gol atarak hat-trick yaptı.

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