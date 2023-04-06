SON DAKİKA: Fenerbahçe kupada yarı finalde

8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Alioski'nin penaltı noktasına ortasında Valencia, topu Emre Mor'un önüne indirdi. Emre'nin gelişine şutunda. top ağlara gitti: 1-0.



18. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Hücum yönünün solundan paslaşarak kullanılan köşe atışında Kemen'in ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.



42. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışında aldığı topla aniden hızlanan Emre, Serdar Dursun ile yaptığı verkaçla ceza sahasına girdi. Emre'nin sağ ayağıyla gelişine şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.



İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Karşılaşmanın 58. dakikasında Serdar Dursun'un golü farkı ikiye çıkardı.



Arda Güler'in 90. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi.



Mücadeleyi 4-1 kazanan Fenerbahçe adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNALDE RAKİP SİVASSPOR



Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek.

Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.