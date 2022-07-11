NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe Mesut Özil ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Haberler - ntv.com.tr - DHA 11.07.2022 - 16:24 | Son Güncelleme : 11.07.2022 - 17:17

Fenerbahçe Mesut Özil ile yollarını ayırdı

'de, dünyaca ünlü yıldız ile yolların ayrılma kararı bugün yapılan son görüşmenin ardından resmiyet kazandı.

Uzun süredir kadro dışı olan ve bu sezon başı kampına da dahil edilmeyen yıldız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiği öğrenilirken 33 yaşındaki Özil'in Fenerbahçe'den alacakları konusunda bir açıklama yapılmadı.

Sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlandığı, Mesut Özil'in İstanbul'da kalarak Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu da belirtildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...