SON DAKİKA: Fenerbahçe, Pendikspor'u farklı mağlup etti

İRFAN CAN KAHVECİ, SÜPER LİG'DE EN ÇOK GOL ATTIĞI 2014-2015 SEZONUNU YAKALADI



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Pendikspor karşısında da gollerine devam etti.



Bu sezon Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında gol sevinci yaşayan Kahveci, Siltaş Yapı Pendikspor ağlarını da havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakip fileleri 4 kez havalandıran ve 2 de asist yapan İrfan Can Kahveci, bu sezon toplamda 9 gol ve 5 asistlik performansıyla 14 gole katkıda bulundu.



Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla 5 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, bu performansını Fenerbahçe formasıyla 10. haftada yakaladı.



DZEKO KRALLIK YARIŞINDA ICARDİ'Yİ YAKALADI



Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligdeki gollerine Pendikspor karşısında da devam etti.



Geride kalan 10 lig maçının tamamına ilk 11'de başlayan Dzeko, 65, 77 ve 87. dakikalarda Pendikspor filelerini havalandırarak hat-trick yaptı.



Ligdeki gol sayısını 10'a yükselten golcü futbolcu, krallık yarışında da Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi yakaladı.



Sezona Gaziantep FK filelerini iki kez havalandırarak başlayan yıldız futbolcu, Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor karşısında gol sevinci yaşadı. Dzeko, Pendikspor karşısında yaptığı hat-trick'le ligdeki son 4 maçta da skor üretmiş oldu.



Edin Dzeko son olarak 2021-2022 sezonunda Inter formasıyla Serie A'da üst üste 4 maçta gol attığı periyodun ardından aynı performansı şimdi de Fenerbahçe formasıyla gösterdi.



Yıldız oyuncu, 2011-2012 sezonunda 28 Ağustos 2011 tarihinde Manchester City forması giydiği dönemde, Tottenham'a karşı bir maçta 4 gol atarken, bu maçın ardından ilk kez bir maçta hat-trick yapmış oldu.



12 sene sonra ilk kez bir maçta 3 gol atan Dzeko, karşılaşmanın ardından maç topunu da aldı. İSMAİL KARTAL'A SEVGİ GÖSTERİSİ



Pendikspor-Fenerbahçe maçını stadın yanındaki evlerin balkonunda ve pencerelerinde izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının 4. golünün ardından teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu.



Taraftarlar ortaya konan futbol ve gelen gollerin ardından 79. dakikada "Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratı yaptı. Deneyimli teknik adam da taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.