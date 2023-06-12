SON DAKİKA: Fenerbahçe Ryan Kent transferini açıkladı

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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, transfere hızlı başlangıç yaptı.



Fenerbahçe, son olarak İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.

ANLAŞMA 4 YILLIK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

KENT'İN İLK SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda Kent'in açıklamaları yer aldı. Ryan Kent, "Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak." ifadelerini kullandı.

RANGERS'TA BU SEZON NE YAPTI?

Ryan Kent, Rangers formasıyla bu sezon 44 maça çıktı. Kent, 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi.