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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması

SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübü, golcü oyuncu Edin Dzeko'nun sağlık kontrolü ve transfer sürecini tamamlamak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması

Son dakika haberi!  Kulübü, transferi gündemde olan golcü oyuncu Edin Dzeko'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak İtalya'nın Inter takımında forma giyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli santrforun, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

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