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Fenerbahçe'den Fred'in sakatlığı hakkında açıklama

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Samsunspor karşısında sakatlanarak yerini Rade Krunic'e bırakan Fred'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı sarı-lacivertli kulüp, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadeleri yer aldı. Brezilyalı orta saha 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'den Fred'in sakatlığı hakkında açıklama

'nin yıldız orta sahası Fred, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasında sakatlandı.

Mücadelenin ardından yapılan tetkikler sonucunda Brezilyalı yıldızın sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Fred, sakatlığından dolayı 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues’in Acıbadem
Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.

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