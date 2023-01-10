SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Samet Akaydin açıklaması

Son dakika haberi! Fenerbahçe, ara transfer dönemini Samet Akaydin ile açtı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri yer aldı.



Fenerbahçe bu transfer için Akdeniz ekibine taksitler halinde yaklaşık 4 milyon euro ödeyecek. Samet Akaydin ise yarım sezon için 8 milyon TL alacak. 3,5 yıllık anlaşılan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı her sezon artış gösterecek.



Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe’nin başka bir takviye yapıp yapmayacağı ise olası ayrılıklara göre şekillenecek.