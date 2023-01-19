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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, ilk 11'de mücadele edecek.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu

Son dakika haberi! 

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele A Spor'dan canlı yayımlanacak.

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Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti.

Ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin 11'i: İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda, Joshua King, Valencia

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

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