SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele A Spor'dan canlı yayımlanacak.

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Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti.



Ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.



Fenerbahçe'nin 11'i: İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda, Joshua King, Valencia



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak.