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SON DAKİKA: Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni de devirdi

SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.

SON DAKİKA: Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni de devirdi

Son dakika haberi! FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

İlk seti 21-25 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-21 kazanarak set skorunu eşitledi.

Üçüncü sete iyi başlayan milliler, seti 25-18 kazanarak öne geçerken mücadelenin dördüncü setini 25-16 kazanan Dominik Cumhuriyeti, set skoruna dengeyi getirdi.

Karşılaşmanın karar setinde ise rakibini 15-13 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Gruptaki ilk maçta Tayland'a 3-2 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçta Güney Kore'yi 3-0 mağlup etmişti.

Türkiye'nin B Grubu'ndaki kalan maçları şöyle:

29 Eylül Perşembe:

18.30 Türkiye-Hırvatistan

1 Ekim Cumartesi:

21.30 Türkiye-Polonya

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