SON DAKİKA: Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni de devirdi

Son dakika haberi! FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.



İlk seti 21-25 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-21 kazanarak set skorunu eşitledi.



Üçüncü sete iyi başlayan milliler, seti 25-18 kazanarak öne geçerken mücadelenin dördüncü setini 25-16 kazanan Dominik Cumhuriyeti, set skoruna dengeyi getirdi.



Karşılaşmanın karar setinde ise rakibini 15-13 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı mücadeleden galibiyetle ayrıldı.



Gruptaki ilk maçta Tayland'a 3-2 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçta Güney Kore'yi 3-0 mağlup etmişti.



Türkiye'nin B Grubu'ndaki kalan maçları şöyle:



29 Eylül Perşembe:



18.30 Türkiye-Hırvatistan



1 Ekim Cumartesi:



21.30 Türkiye-Polonya