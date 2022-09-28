SON DAKİKA: Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni de devirdi

Son dakika haberi! FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.
İlk seti 21-25 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-21 kazanarak set skorunu eşitledi.
Üçüncü sete iyi başlayan milliler, seti 25-18 kazanarak öne geçerken mücadelenin dördüncü setini 25-16 kazanan Dominik Cumhuriyeti, set skoruna dengeyi getirdi.
Karşılaşmanın karar setinde ise rakibini 15-13 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
Gruptaki ilk maçta Tayland'a 3-2 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçta Güney Kore'yi 3-0 mağlup etmişti.
Türkiye'nin B Grubu'ndaki kalan maçları şöyle:
29 Eylül Perşembe:
18.30 Türkiye-Hırvatistan
1 Ekim Cumartesi:
21.30 Türkiye-Polonya