SON DAKİKA: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Son dakika haberi! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turu rövanşları, Struga-Zalgiris karşılaşmasıyla başladı.

Kuzey Makedonya'nın Struga takımı, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Zalgiris'i konuk etti.



Ev sahibi ekip, Ibraimi'nin penaltıdan attığı golle 76. dakikada öne geçti. Fakat Zalgris, Kendysh'in 78 ve Radic'in (kendi kalesine) 84. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Zalgiris böylece 2. eleme turunda Galatasaray ile eşleşti.

Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda katılacak. Sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2. ön eleme turundan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını deplasmanda oynayacak. Sarı kırmızılılar, Zalgiris ile 26 Temmuz Çarşamba günü LFF Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelenin rövanşı ise 2 Ağustos'ta Rams Stadyumu'nda oynanacak.



ZALGIRIS VILNIUS TAKIMININ İSTATİSTİKLERİ



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Zalgiris Vilnius 1947 yılında kuruldu.



10 LİG ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR



Tarihinde 10 Litvanya Ligi şampiyonluğu, 14 Litvanya Kupası ve 8 Litvanya Süper Kupası şampiyonluğu bulunan Zalgiris, bu sezon 22 haftası geride kalan Litvanya A Ligi'nde 49 puanla 2. sırada yer alıyor.



GEÇEN SEZON BİR İLKİ BAŞARDI



2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılma başarısı gösteren Zalgiris, UEFA kulüp organizasyonlarında grup aşamasında yer alan ilk Litvanya takımı oldu.



MATHIAS OYEWUSI'YE DİKKAT!



Kazakistanlı teknik direktör Vladimir Cheburin'in çalıştırdığı yeşil beyazlı takımın kadrosunda en dikkat çeken isim ise Nijeryalı Mathias Oyewusi. 24 yaşındaki santrfor, 14 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.