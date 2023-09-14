SON DAKİKA HABERİ: Real Madrid'li 4 oyuncuya çocuk pornosundan gözaltı

Son dakika haberi! İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid, çocuk pornosu skandalıyla gündemi sarstı.

Kulübün genç takımından 4 oyuncusu, çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındı.



İspanyol basınının aktardığına göre, gözaltına alınan isimler genç takım oyuncuları. A takımdan soruşturmaya konu isim olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. İddiaya göre, Real Madrid'li bir oyuncu, ilişki yaşadığı 16 yaşındaki genç bir İspanya vatandaşının videolarını takım arkadaşlarıyla paylaştı. Video, kulüp içindeki farklı takımlar arasında yayıldı. Konu, 56 yaşındaki annenin 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda polise yaptığı şikayet üzerine ortaya çıktı.



Gözaltılar, İspanyol futbolunda, geçen ay Dünya Kupası şampiyonu Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpen eski futbol federasyonu başkanı Luis Rubiales'e yönelik cinsel taciz iddialarının ortasında gerçekleşti.



REAL MADRİD'TEN RESMİ AÇIKLAMA



Real Madrid kulübü oyuncularının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bir Castilla ve üç Real Madrid C oyuncusunun Whatsapp üzerinden özel bir video yayınladığı şikayetiyle polise ifade verdiğini öğrendi. Kulüp, gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda önlemlerini alacaktır." denildi.

