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SON DAKİKA HABERİ: Ampute Milli Futbol Takımı üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu

SON DAKİKA HABERİ: 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup eden Ampute Milli Futbol Takımı, üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Ampute Milli Futbol Takımı üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu
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Son dakika haberi! Ampute Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nın finalinde İspanya’yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın üçüncüsü, Fransa’nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.

Camille Fournier Stadı’nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaştı.

SON DAKİKA HABERİ: Ampute Milli Futbol Takımı üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu - 1

Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan’ın 15’inci dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ömer Güleryüz’ün 28’nci dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk’ün 33’üncü dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0.

SON DAKİKA HABERİ: Ampute Milli Futbol Takımı üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu - 2

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

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