SON DAKİKA HABERİ: Ampute Milli Futbol Takımı üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu

Son dakika haberi! Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nın finalinde İspanya’yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın üçüncüsü, Fransa’nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi. Camille Fournier Stadı’nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaştı.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.



2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.