SON DAKİKA: Medipol Başakşehir Türkiye Kupası'nda son 16 turunda

Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Medipol Başakşehir, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'yi konuk etti.



Emre Belözoğlu'nun ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle rahatladı ve maçın sonunda turu geçen taraf oldu.

21. dakikada gol perdesini açan Serdar Gürler, 24. dakikada ikinci golünü kaydeti ve Başakşehir üç dakikada 2-0'ı buldu. 37. dakikada Serdar Gürler bu kez asist yaptı, Stefano Okaka'nın golüyle skor 3-0'a geldi.



İlk yarı 3-0'lık Başakşehir üstünlüğüyle biterken Göztepe 73. dakikada İzzet Furkan'ın golüyle farkı ikiye indirdi ancak ev sahibi skoru korudu ve mücadele 3-1 sona erdi.



Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir kupada adını son 16 turuna yazdırırken Göztepe ise turnuvaya veda etti.