SON DAKİKA: PFDK'dan 4 Süper Lig takımına para cezası, bir futbolcuya 2 maç men

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan derbi maçta yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle toplam 580 bin lira para cezası aldı.



Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanlarından Emre Kocadağ'a 52 bin, Serhan Çetinsaya'ya ise 21 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 50 bin lira para cezası verildi.



PFDK, Arabam.com Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor'a 276 bin lira para cezası uyguladı.



Aynı maçta kırmızı kart gören bordo-mavili oyuncu Anastasios Bakasetas'ın 2 resmi müsabakadan men cezası alması kararlaştırıldı.



Kurul, Fenerbahçe'ye 510 bin lira para cezası verirken, kulüp başkanı Ali Koç'un herhangi bir ceza tayinine yer olmadığı kararına vardı.



Kurul, Bitexen Giresunspor'a ise 40 bin lira para cezası verdi.



BAKASETAS FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYEMECEK Trabzonspor'un Yunan orta sahası Anastasios Bakasetas, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe deplasmanında takımının formasını giyemeyecek.