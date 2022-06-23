SON DAKİKA: Resmen açıklandı: Okan Buruk Galatasaray'da

Son dakika haberi! Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Okan Buruk'u getirdi.



Sarı-kırmızılı kulüp, Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.



Okan Buruk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı ve resmi sözleşmenin 24 Haziran cuma günü imzalanacağı öğrenildi.