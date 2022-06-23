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SON DAKİKA: Resmen açıklandı: Okan Buruk Galatasaray'da

SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Haberler 23.06.2022 - 00:36 | Son Güncelleme : 23.06.2022 - 00:45

SON DAKİKA: Resmen açıklandı: Okan Buruk Galatasaray'da

Son dakika haberi! Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Okan Buruk'u getirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Okan Buruk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı ve resmi sözleşmenin 24 Haziran cuma günü imzalanacağı öğrenildi.

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