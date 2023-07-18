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SON DAKİKA: Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı belli oldu

SON DAKİKA: Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 8+3 yabancı kuralı devam edecek.

SON DAKİKA: Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı belli oldu

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu müsabaka statüsünü yayımladı.

TFF'de yer alan açıklamaya göre, sezon sonunda puan cetvelinde 17, 18, 19 ve 20'inci sırada bulunan 4 takım TFF 1. Lig'e düşecek.

Toplamda 20 takımın yer aldığı sezonda yabancı kuralı da 8+3 şeklinde olacak.

Kulüpler, A Takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilecek.

Kulüpler, 14 yabancı oyuncu yazması halinde bu futbolculardan en az 1'inin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek.

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