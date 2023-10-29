SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig | Karagümrük 0 - 0 Trabzonspor (Maç sonucu)

Son dakika haberi! Futbol: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Abdullah Avcı, bordo mavili takımdaki ikinci döneminde çıktığı ikinci maçında ilk kez puan kaybı yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez berabere kalan Karadeniz ekibi, puanını 16'ya çıkardı ve 5. sırada yer aldı. 10 puanlı Karagümrük ise 11. sırada.



MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

15. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Onuachu'nun soldan ortasında Ceccherini'nin ters vuruşunda kaleci Emre Bilgin, topu son anda kale çizgisi üzerinde çeldi. Direk dibinde Visca'ya çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.



29. dakikada Mendy'nin uzak mesafeden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.



41. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kalan Onuachu'nun aşırtma vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.



İki takımın oyuncuları, sahaya "Şanlı Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.



63. dakikada Biraschi'nin sağdan ortasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.



71. dakikada gelişen ani atakta Visca'nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.



Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabakada golsüz tamamlandı.

