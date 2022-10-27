SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi | Fiorentina 2-1 Başakşehir (Maç Sonucu)

Son dakika haberi! Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir, A Grubu'nda ilk kez bir maçtan yenik ayrıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, bu yenilgiye rağmen grupta 10 puanla liderliğini korudu.

Fiorentina ise bu galibiyetle puanını 10'a çıkarttı ve grupta liderlik yarışını son hafta maçlarına taşıdı.



Konferans Ligi'nde grup liderleri son 32 turunu oynamadan, doğrudan son 16 turuna yükselecek.



MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kaleci Muhammed Şengezer'in derinlemesine uzun degajına hareketlenerek defansın gerisinde topla buluşan Aleksic, kalecinin de öne çıktığı pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1



26. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Kouame, ceza sahasının sağ çizgisinden topu yerden altıpasa ortaladı. Topa kayarak ayak koyan Jovic, Fiorentina'ya beraberliği getiren golü attı: 1-1



28. dakikada Fiorentina, maçta öne geçme şansı yakaladı. Orta sahanın biraz ilerisinde topu önünde bulan Kouame, kaleci Muhammed Şengezer'in önde olduğunu görünce yaklaşık 30 metreden çektiği şutla kaleyi yokladı. Muhammed Şengezer, topu güçlükle kornere çeldi.



35. dakikada sol kanattan Saponara'nın ceza sahasına ortaladığı topa, Jovic arka bölümde boş pozisyonda olmasına rağmen kötü bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Sakatlık geçiren Medipol Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir, oyuna devam edemedi ve 45. dakikada yerini Berkay Özcan'a bıraktı.



Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Mücadelenin 62. dakikasında Fiorentina öne geçti. Saponara'nın ceza sahasının solundan altıpasa doldurduğu topa Kouame kafayı vurdu. Kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu iyi takip eden Jovic, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1



79. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Cabral'ın ceza sahasının solundan ortaladığı topa Ikone vurdu. Kaleci Muhammed'in güçlükle çeldiği meşin yuvarlak, Bonaventura'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.



86. dakikada Bonaventura'nın ara pasında kaleci Muhammed'le karşı karşıya kalan Cabral'ın şutunda, Muhammed gole izin vermedi.



Kalan dakikalarda Medipol Başakşehir, beraberlik sayısı için yüklense de aradığı golü bulamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

