NTV.COM.TR’ye geri dön

SON DAKİKA: Başakşehir'den Fiorentina'ya farklı tarife (Başakşehir-Fiorentina maç sonucu)

SON DAKİKA: Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.

Haberler 15.09.2022 - 23:51 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 00:24

SON DAKİKA: Başakşehir'den Fiorentina'ya farklı tarife (Başakşehir-Fiorentina maç sonucu)

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir 2'de 2 yaptı ve grup liderliğini sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Satdı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibin gollerini Serdar Gürler (2) ve Bertrand Traore attı.

SON DAKİKA: Başakşehir'den Fiorentina'ya farklı tarife (Başakşehir-Fiorentina maç sonucu) - 1

Fiorentina'da Jonathan Ikone 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Grupta oynadığı ikinci maçı da kazanan Medipol Başakşehir puanını 6'ya yükseltip liderliğini sürdürdü. İlk yenilgisini alan Fiorentina ise 1 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında İskoç ekibi Hearts deplasmanda, Letonya ekibi RFS'yi 2-0 mağlup etti. Hearts 3 puana yükselirken, RFS 1 puanda kaldı.

SERDAR GÜRLER AVRUPA KUPALARINDA İLK GOLLERİNİ ATTI

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Serdar Gürler, kariyerinde Avrupa kupalarında ilk gollerini Fiorentina'ya attı.

SON DAKİKA: Başakşehir'den Fiorentina'ya farklı tarife (Başakşehir-Fiorentina maç sonucu) - 2

Serdar, mücadelenin 57 ve 71. dakikalarında attığı gollerle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

BAŞAKŞEHİR KALESİ GOLE KAPALI

Turuncu-lacivertli ekip A Grubu'nda oynadığı ikinci maçta da kalesini gole kapattı.

İlk maçta deplasmanda İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Fiorentina karşısında da gol yemedi. İki maçta 7 gol atan Emre Belözoğlu'nun takımı, gol yemedi.

İstanbul ekibi, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçta da kalesinde gol görmedi.

TRAORE GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

​​​​​​​Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Bertrand Traore, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı.

SON DAKİKA: Başakşehir'den Fiorentina'ya farklı tarife (Başakşehir-Fiorentina maç sonucu) - 3

Süper Lig'de, Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında 1-0'lık galibiyete taşıyan golü atan Traore, Fiorentina maçında da gol sevinci yaşadı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...