SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu. Siyah-Beyazlılar tecrübeli isimle 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberler - NTV Haber 22.03.2022 - 17:59 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 18:04

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael

Son dakika haberi!

Süper Lig'de 30 maçta 46 puan toplayan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. 

Siyah Beyazlı yönetim, bugünkü toplantısının ardından Valerien Ismael'de karar kıldı. 

Strasbourg'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde 6 farklı takımda toplam 16 sezon forma giyen Valerien Ismael, stoper olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin tavan noktasına 2005'te transfer olduğu Bayern Münih'te erişen ve burada 3 Bundesliga zaferi kazanan Fransız isim, 2009 yazında Hannover'da futbolculuk kariyerine son verdi.

Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yılında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı.

VALERIEN ISMAEL KİMDİR?
Teknik direktörlük kariyeri (Takım, başlangıç tarihi, bitiş tarihi)

West Bromwich     24.06.2021     02.02.2022
Barnsley                 23.10.2020     24.06.2021
LASK                      01.07.2019     11.07.2020
Apollon Smirnis      01.07.2018     31.08.2018
Wolfsburg              17.10.2016     26.02.2017
Wolfsburg II             1.07.2015     17.10.2016
Nürnberg                01.07.2014     11.11.2014
Wolfsburg II            01.07.2013     30.06.2014
Hannover 96 II        28.11.2011     30.06.2013 

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