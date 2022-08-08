SON DAKİKA: Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor (Maç sonucu)

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'la karşılaştığı maçta bir puana razı oldu. İki kez öne geçen Sarı-Lacivertliler, yenilmekten uzatmada kurtuldu.

55. dakikada soldan ceza sahasına giren Rossi'nin pasında topla buluşan Valencia, Emre Mor'u buldu. Emre Mor'un sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleciden döndü, savunma oyuncuları topu uzaklaştırıldı.



67. dakikada HangiKredi Ümraniyespor beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kazanılan korneri Oğuz Gürbulak, ceza sahası dışında sağ köşede bekleyen takım arkadaşı Gheorghe'ya pas olarak kullandı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu: 2-2.



70. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Orta sahada topla buluşan Onur Ayık, ceza sahası içine girerken Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonla ilgili VAR incelemesi yaklaşık 2 dakika sürdü ve hakem penaltının kullanılmasını istedi.



73. dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağın başına geçen Mrsic, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu: 3-2.



87. dakikada Bruma'nın sol çizgiden ortaladığı topla sağ önde bulaşan Serdar Dursun'un göğsünde yumuşattıktan sonra sol ayağıyla çektiği şutta top, kalecinin ellerinde kaldı.



90+2. dakikada bu kez Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahasında penaltı noktasında topla buluşan Zajc'ın dönerek önüne aldığı topa burada bekleyen Berisha vurdu. Bu oyuncunun çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.



Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.