SON DAKİKA: Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi

Son dakika haberi! Süper Lig'de yarın oynanması planlanan Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesi ertelendi.

Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor’un 16.30’da kalkması planlanan uçağı 5 saat rötar yedi.



Bir sonraki uçak da hava şartları nedeniyle kalkış yapamadığı için Konyaspor İstanbul'a gelemedi.



Konya ekibi, TFF'ye mücadelenin ertelenmesi için başvuru yaptı. Başvuru TFF tarafından onaylandı ve mücadele ileri bir tarihe ertelendi.



Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadelenin yarın saat 20:00'de oynanması planlanıyordu.