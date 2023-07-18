SON DAKİKA: Süper Lig fikstürü çekildi | İşte derbi tarihleri

Son dakika haberi! Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakaları ile sona erecek.



Ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde oynanacak 19. Hafta müsabakaları ile başlayacak ve sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak.

İstanbul takımları en fazla 5 hafta üst üste İstanbul'da oynayabilecek.



Bu sezon ilk kez kullanılacak olan fikstür anahtarı sayesinde hiçbir takım, üst üste kendi sahasında maç yapamayacak.



17 ve 34. haftalarda derbi maç oynanmayacak.

Süper Lig'de derbi haftaları 2, 5, 9, 15 ve 18. hafta olarak ayarlandı.



Avrupa kupalarında yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor 1., 2., 3., 7., 10., 14. ve 17. haftalarda birbirleriyle karşılaşmayacaklar.



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birbiriyle oynayacağı haftalarda yayın planı gereği diğer takım, Trabzonspor ile karşılaşmayacak.

SÜPER LİG’DE İLK HAFTA



Yeni sezonun 1'inci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:



Kayserispor - Galatasaray



Pendikspor - Hatayspor



Kasımpaşa - MKE Ankaragücü



Alanyaspor - Başakşehir



Adana Demirspor - Çaykur Rizespor



Fatih Karagümrük - Beşiktaş



Trabzonspor - Antalyaspor



Fenerbahçe - Gaziantep FK



Sivasspor - Samsunspor



Konyaspor - İstanbulspor



DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU



Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk derbi maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak. Karşılaşma sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

Ligde oynanacak derbi haftaları şöyle:



2. hafta: Galatasaray - Trabzonspor



5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş



9. hafta: Galatasaray - Beşiktaş



11. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor



15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe



18. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray



SÜPER LİG 11 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK



Süper Lig’in 2023-24 sezonu 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak 18'inci hafta müsabakaları ile sona erecek.

Ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde 19’uncu hafta müsabakaları ile start alacak.Sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde ise sona erecek.

Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı 20 hafta oynanacak. Sezondaki sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22’nci hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31’inci hafta maçları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.