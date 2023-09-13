SON DAKİKA: Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.



Ligde 17 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde Volkan Bayarslan düdük çalacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:



16 Eylül Cumartesi:



17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek



17.00 Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk



20.00 Galatasaray-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın



20.00 Yukatel Adana Demirspor-Pendikspor: Mert Güzenge



17 Eylül Pazar:



17.00 Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler



17.00 İstanbulspor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu



20.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Turgut Doman



20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan



18 Eylül Pazartesi:



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu



20.00 EMS Yapı Sivasspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay





Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler