SON DAKİKA: Trabzon'da sessiz gece (Trabzonspor-Kasımpaşa maç sonucu)

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği mücadele, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 17'ye, Kasımpaşa ise 13'e yükseltti.



İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRDÜ



Kasımpaşa karşısında galip gelemeyerek liderlik fırsatını tepen bordo-mavililer, yenilmezlik serisini ise sürdürdü.



Karadeniz ekibi, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 581 günlük sürede hiç mağlup olmadı.



1994-1996 ARASINDAKİ SERİYİ GEÇTİ



Trabzonspor, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini geride bıraktı.



Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında yenilmezlik serisini 29 maça çıkarıp söz konusu dönemdeki seriyi aştı.