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SON DAKİKA: Trabzon'da sessiz gece (Trabzonspor-Kasımpaşa maç sonucu)

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa golsüz berabere kaldı.

SON DAKİKA: Trabzon'da sessiz gece (Trabzonspor-Kasımpaşa maç sonucu)

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği mücadele, golsüz eşitlikle tamamlandı.

SON DAKİKA: Trabzon'da sessiz gece (Trabzonspor-Kasımpaşa maç sonucu) - 1

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 17'ye, Kasımpaşa ise 13'e yükseltti.

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRDÜ

Kasımpaşa karşısında galip gelemeyerek liderlik fırsatını tepen bordo-mavililer, yenilmezlik serisini ise sürdürdü.

Karadeniz ekibi, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 581 günlük sürede hiç mağlup olmadı.

1994-1996 ARASINDAKİ SERİYİ GEÇTİ

Trabzonspor,  Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini geride bıraktı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında yenilmezlik serisini 29 maça çıkarıp söz konusu dönemdeki seriyi aştı.

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