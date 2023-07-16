SON DAKİKA: Wimbledon'da şampiyon belli oldu

Son dakika haberi! Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde 36 yaşındaki Sırp Novak Djokovic'i 3-2 yenen İspanyol Carlos Alcaraz şampiyon oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 2 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı.
İlk sette rakibine net bir üstünlük sağlayan Djokovic, 5-0 öne geçtiği seti 6-1'lik skorla kazandı.
Çekişmeli geçen ikinci seti ise Alcaraz, 7-6 önde tamamladı. Karşılaşmanın 3. setinde ise Alcaraz, 3-1 öndeyken setin sadece beşinci oyunu 26 dakika sürdü ve İspanyol raket oyunu alarak 4-1 öne geçti. Alcaraz, seti de 6-1 kazanırken Sırp raket karşısında setlerde 2-1 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk seti 34 dakikada 6-1 biterken üçüncü set yine 6-1 sona ermesine rağmen 1 saat sürdü.
Djokovic, 4. seti 6-3 kazanarak maçı setlerde 2-2 eşitliği getirerek karşılaşmayı son sete taşıdı.
Son seti de 6-4 kazanan geçen yılın ABD Açık şampiyonu İspanyol raket, Wimbledon'da ilk kez finale yükseldikten sonra 4 saat 42 dakika süren finali kazanarak ilk şampiyonluğuna da ulaştı.
DJOKOVİC TARİHİ REKORLARI EGALE ETME ŞANSINI KAÇIRDI
Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic ise bu kez Wimbledon finalinde kaybetti.
20 yaşındaki Alcaraz, tarihin en genç üçüncü Wimbledon şampiyonu oldu. Djokovic tarihi rekorları egale etme şansını kaçırdı.
Djokovic, 8. zaferine ulaşabilseydi Roger Federer'in elinde tuttuğu Wimbledon'da en fazla şampiyonluk yaşayan erkek tenisçi rekoruna ortak olacaktı.
36 yaşındaki Djokovic ayrıca 24 şampiyonlukla "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanının sahibi Margaret Court'u da yakalayacaktı.
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