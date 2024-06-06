Sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Zaha, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.



ZAHA, GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?



Yıldız futbolcu son olarak kalabalıktan farklı bir yöne giden tek kişinin resmedildiği bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

Takımdan ayrılacağı yönünde iddialar olan Zaha'nın bu paylaşımı "Ayrılık gerçekleşiyor mu?" yorumlarına neden oldu.