Sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Zaha, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
ZAHA, GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?
Yıldız futbolcu son olarak kalabalıktan farklı bir yöne giden tek kişinin resmedildiği bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı.
Takımdan ayrılacağı yönünde iddialar olan Zaha'nın bu paylaşımı "Ayrılık gerçekleşiyor mu?" yorumlarına neden oldu.
DAHA ÖNCE PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ
Zaha geçtiğimiz günlerde de "Kendine yeni bir kulüp bul" yazan taraftara verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekmişti.
"Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum." ifadelerini kullanan Zaha, daha sonra bu paylaşımını silmişti.
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