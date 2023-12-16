ŞPL KURA ÇEKİMİ: Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasının geride kalması ile son 16 turuna kalacak ekipler belli oldu. Futbolseverler şimdi ise kura çekimine odaklandı. İşte, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekim tarihi...



ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımların belli olmasının ardından 18 Aralık tarihinde kura çekimi yapılacak.



SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunun ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak.



Turun rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak.