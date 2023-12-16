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ŞPL KURA ÇEKİMİ: Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında maçlar geride kaldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, son şampiyon Manchester City ile kupayı tam 14 kez müzesine götüren Real Madrid, ortaya koyduğu performansla rakiplerine göz dağı verdi. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman?

ŞPL KURA ÇEKİMİ: Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasının geride kalması ile son 16 turuna kalacak ekipler belli oldu. Futbolseverler şimdi ise kura çekimine odaklandı. İşte, son 16 turu kura çekim tarihi...

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımların belli olmasının ardından 18 Aralık tarihinde kura çekimi yapılacak.

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunun ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

Turun rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak.

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