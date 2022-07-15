Spor camiası 15 Temmuz'u unutmadı

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Spor federasyonları ve kulüpler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesajlar yayımladı.

İnternet siteleri ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla hain darbe girişimini bir kez daha kınayan federasyonlar, kulüpler ve yöneticiler, darbeye karşı durarak hayatını kaybeden şehitleri anarken, gazileri unutmadı.



Mesajlarda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayan spor camiası, Türkiye'nin dünyaya verdiği kahramanlık ve demokrasi dersine vurgu yaptı.



TTF BAŞKANI BÖLÜKBAŞI: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Büyükekşi, TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi verdiğini belirten Büyükekşi, mesajında şunları kaydetti:



"15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan FETÖ mensupları, vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini, bağımsızlığımızı ve demokrasimizi hedef alan hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu ihanet karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir araya gelen yüce milletimiz sokaklara, meydanlara inerek şanlı mücadelesi ve duruşu ile dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi vermiştir. 251 demokrasi şehidimizin kanıyla yazılan bu destan, milletimizin özgürlüğünün simgesi olarak daima hatırlanacaktır. Futbol ailesi olarak bizler; gururumuz ve onurumuz olan şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz'un altıncı yılında, hain darbe girişimini ve terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Milletimize, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü miras bırakan şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sağlıklı ve huzurlu uzun bir ömür diliyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız” sözleriyle şehitlerimizi andığı mesajı şöyle:



📎 https://t.co/kXqqGBmHCe pic.twitter.com/oGx2GB7ovi — TFF (@TFF_Org) July 14, 2022

FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN "15 TEMMUZ" MESAJI



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Milli iradeyi hiçe sayanların 15 Temmuz 2016’da ülkemize yönelik yaptığı darbe girişiminin 6. yılında; bu hain saldırıyı ve bu terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!' diyerek ülkesi için bir dakika dahi düşünmeden kendini siper eden milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz" denildi.



3 Temmuz 2011'deki "Futbolda şike kumpası" süreciyle ilgili hatırlatmada bulunulan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki; 3 Temmuz'da FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk kıvılcımını Fenerbahçe camiası yakmış; başkanı, yöneticisi, sporcusu, taraftarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü bir bütün olarak bu alçak örgüte karşı gereken tepkiyi en güçlü şekilde vermiştir. Camiamız, her zaman olduğu gibi Atatürk'ün izinde emin adımlarla yürüyen demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yanında olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kulübümüzün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı



🔗 https://t.co/JEVhyRN8ea pic.twitter.com/tBwuYxMA6h — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 14, 2022

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN "15 TEMMUZ" MESAJI



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde, "15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz." başlıklı mesajda şu ifadeler kullanıldı:



"Bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimizin bayramıdır 15 Temmuz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin geleceğini ve demokrasisini tehdit eden, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimine karşı koymuştur. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin asla bölünemeyeceğini bir defa daha tüm dünyaya kanıtlamış, bu güzel ülkenin ilelebet yaşayacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını göstermiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde; kurşunlara göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı bu hain kalkışmanın 6. yılında saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz. 🇹🇷 pic.twitter.com/vqL1OXbXuL — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 14, 2022

GALATASARAY KULÜBÜNDEN "15 TEMMUZ" PAYLAŞIMI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.



Sarı-kırmızılıların her sabah Twitter'da rutin olarak attığı "Günaydın Galatasaray ailesi" mesajının yerine bugün "15 Temmuz" etiketi kullanılarak Türk bayrağı fotoğrafları paylaşıldı.

🇹🇷 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/NfJMCNU3T1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2022

TVF BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ'DAN "15 TEMMUZ" MESAJI

Başkan Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülkemizin birliğini bozmak için düzenlenen hain darbe girişiminde canlarını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.



TVF'nin internet sitesinde yer alan mesajda ise, "15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ülkemizin birliğini bozmak için düzenlenen hain darbe girişiminde canlarını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/7B810vwnHf — Mehmet Akif Üstündağ (@makifustundag) July 15, 2022

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFINDAN "15 TEMMUZ" MESAJI

Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişiminde canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.



1. Lig Futbol Kulüpleri Derneğinden yapılan paylaşımda ise, "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve kahraman gazilerimizi minnetle selamlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

🇹🇷 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişiminde canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/iF2zMNIBDB — Kulüpler Birliği (@kulupler) July 15, 2022

"GALATASARAY, HARİS SEFEROVİC'İN PEŞİNDE"