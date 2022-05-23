Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu istatistikleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda en çok gol atan takım 73 golle Fenerbahçe olurken, en az gol yiyen ekipleri ise Trabzonspor ile Başakşehir.

Beşiktaş ve Fatih Karagümrük de gördükleri 10 kırmızı kartla ligin en hırçın takımları unvanlarıyla dikkat çekti.



Süper Lig’de bu sezon 20 takımın mücadele ettiği 2021-2022 sezonunda en çok süre alan oyuncu, takımların galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler de belirlendi.

EN ÇOK SÜRE ALAN İLK 4’TE 3 KALECİ YER ALIYOR

Fatih Karagümrük'ün deneyimli eldiveni Emiliano Viviano ve İH Konyasporlu Guilherme, ligde tüm maçlarda yer alarak takımlarının başarısı için ter döktü. Viviano, 3 bin 420 dakika sahada kalırken, Guilherme 3 bin 417 dakika forma giydi. Bu isimleri, 37 maçta iki kaleci takip etti; Ruud Boffin ve İbrahim Sehic. Söz konusu eldivenler 3 bin 330 dakika şans buldu.

İÇ SAHADA KONYA, DIŞARIDA TRABZONSPOR



Sezonu 68 puanla 3. tamamlayan Konyaspor, iç sahada topladığı 43 puanla bu alanda en başarılı iki takımdan biri olurken, 13 galibiyetle de zirvede yer aldı. Şampiyon Trabzonspor ile Başakşehir, evlerinde 12 galibiyet elde etti. Deplasmanda en fazla galibiyet alan takım ise 11 galibiyetle Trabzon temsilcisi. Fenerbahçe ve Alanyaspor da dış sahada 10 galibiyete imza attı.

GOL KRALI: UMUT BOZOK



Sezonu 53 puanla 11. sırada kapatan Kasımpaşa, 67 golle (Alanyaspor ile birlikte) ligin en golcü 3. takımı oldu. Umut Bozok, attığı 20 golle hem takımına önemli katkı sağladı hem de gol krallığını zirvede tamamladı. Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi ve Adana Demirsporlu Mario Balotelli, sezonu 18 golle bitirdi.

SÜPER LİG TARİHİNİN GOL REKORU KIRILDI

Bu sezon oynanan 380 maçta toplam 1067 gol atıldı. Dakika bazında gol sayılarında en fazla gol, 90+’larda geldi (69 gol). Ligde en çok gol 52 ve 70. dakikalarda (17) atılırken, 30, 31, 41, 43, 53 ve 88. dakikalarda da takımlar 16 gol buldu. Toplamda atılan 1067 golün 755’i ayakla, 162’si kafayla kaydedildi. 25 golün kendi kalesine atıldığı sezonda 125 gol penaltıdan geldi. 27. haftada oynanan 10 maçta fileler toplam 44 defa havalanırken, bu sayı Süper Lig tarihine rekor olarak geçti. Fenerbahçe ve Gaziantep FK, 10 penaltı golüne, Sivasspor da 15 kafa golüne imza attı.

EN GOLCÜ TAKIM FENERBAHÇE

Sezonu 73 puanla ikinci tamamlayan Fenerbahçe, 73 golle de ligin en golcü takımı oldu. Sarı-lacivertliler, 53 golü ayakla, 10 golü kafayla attı. Trabzonspor, 69 golle bu alanda ikinci sırada yer alırken, Alanyaspor ve Kasımpaşa da 67 golle, ligin en skorer diğer takımları.

EN HIRÇIN TAKIMLAR, BEŞİKTAŞ VE KARAGÜMRÜK

Bu sezon toplam 1520 sarı kart çıkarken, takımlar 93 kez de kırmızı kart gördü. Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, 10 kırmızı kartla en hırçın takımlar. 94 defayla en fazla sarı kart gören ekip olan Kasımpaşa'yı, 91 sarı kartla Beşiktaş ve 90 kartla Göztepe takip etti.

3 BİN 265 OYUNCU DEĞİŞTİ

﻿3 bin 265 oyuncu değişikliğinin yaşandığı sezonda, Antalyaspor 180 defa ile en fazla oyuncu değişikliği yapan takım oldu. Kırmızı-beyazlıları, 178 oyuncu değişikliğiyle Çaykur Rizespor ve 174 kezle Fenerbahçe, Galatasaray ve Kayserispor izledi.