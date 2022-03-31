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Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 14:01

Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı

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'in 31. hafta programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. haftanın programı şu şekilde;

2 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Yasin Kol)

16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)

20.30 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Ali Şansalan)

3 NİSAN PAZAR:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Erkan Özdamar)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Zorbay Küçük)

4 NİSAN PAZARTESİ:

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Sarper Barış Saka)

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mustafa Kürşad Filiz)

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