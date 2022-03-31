Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı

Haberler - Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 14:01
Süper Lig'in 31. hafta programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. haftanın programı şu şekilde;
2 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Yasin Kol)
16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)
20.30 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Ali Şansalan)
3 NİSAN PAZAR:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Erkan Özdamar)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Zorbay Küçük)
4 NİSAN PAZARTESİ:
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Sarper Barış Saka)
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mustafa Kürşad Filiz)
SÜPER LİG DEV BİR MAÇLA GERİ DÖNÜYOR