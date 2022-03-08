Süper Lig TV kurulursa maçlar nasıl  ve nereden izlenecek?

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Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın ihalesinde henüz düğüm çözülmedi.

İhalede 7 pakete en yüksek teklifi veren Digiturk, en değerli görülen paket 1A'nın ihale dışında tutulması nedeniyle teklif vermesine rağmen diğer paketleri imzalamadı.

TFF, en yüksek ikinci teklifi veren Saran Group ile iki pakete en yüksek öneride bulunan TRT'yi görüşmeye davet etti. Bu iki firma, 7 gün içinde en yüksek öneride bulundukları paketler için imzayı atarsa yeni yayıncı ya da yayıncılar olacak, fakat gündemdeki projelerden biri de Süper Lig TV.



SÜPER LİG TV OLURSA MAÇLAR NASIL İZLENECEK?



Şartname dışında bir teklif olan Süper Lig TV kurulursa bunun sahibi Kulüpler Birliği olacak.

Proje hayata geçerse futbolseverler maçları nasıl izleyecek? Bu sorunun cevabı kısaca şöyle; tek bir digital platformda değil tüm platformlar ve internet üzerinden video içerik sağlayıcılar futbolseverlere maçları ulaştırabilecek.

HANGİ PLATFORMLARDAN İZLENEBİLECEK?

Süper Lig TV'deki maçlar tek bir platformda değil ücretini ödeyen tüm platformlarda yayınlanacak.

Yani tek bir cihazdan değil, decoderi olan tüm platformlarda (D Smart, Tivibu, Digiturk) ve internet tabanlı yayın yapan, yani Over the top (OTT) denilen, medyayı bağımsız bir ürün olarak doğrudan internet üzerinden görüntüleyenlere dağıtan video içerik sağlayıcılarında da (Netflix, EXXEN, BluTV,GAIN vs.) maçlar olacak.

DECODER TARİHE KARIŞABİLİR



Eğer Saran Group bu ihaleyi kazanırsa, eski düzen olan bir digital platform ve tek decoderden giriş yapılan bir oluşumda olmayacak. Arzu eden her kuruluş bunu kendi platformuna bedelini ödeyerek koyabilecek.

SÜPER LİG TV DAHA HESAPLI MI OLACAK?



Süper Lig Tv kabul edilirse tüm yayıncı platformlar kulüplerin müşterisi sayılacak.

D Smart, Tivibu ve tekrar sistemde olmak isterse Digiturk ödemesini yaparak maçları yine kutularından yayınlayabilecek.

Ayrıca internet üzerinden yayın yapan EXXEN, Netflix, BluTV, GAIN gibi oluşumlar da ihale sahibine ödemesini yaparak maçları müşterilerine ulaştırabilecek.

Platformların mevcuttaki aboneleri böylelikle maçları da izleyebilecek. Bu sisteme göre tek elde kalmayan bir yayın modeli oluşacak. Futbol maçlarını izlemenin bu modelde daha uygun fiyatta olabileceği belirtiliyor.

Süper Lig TV'ye bedelini ödeyen ve platformuna alan her decoderli veya OTT'li kuruluşlar izleyiciye cazip fiyatlar sunarak toplamda 8-9 milyon futbolseverin maçları evlerinde izleyebilmesini sağlayacak.

GELİR MODELİ NASIL OLACAK?

Ekranda izleyen futbolsever sayısının artması kulüplerin kasasını da doldurabilir.



DHA'nın haberine göre, Saran Grubu, Süper Lig TV için 120 Milyon dolar garanti ücreti teminat altına alıyor. Kulüplerin de taşın altına elini koyması, satış-pazarlama için taraftarını yönlendirmesi, el birliğiyle ligin değerini arttırmak için çalışması gerekiyor. İzlenebilirliği yüksek kalitede bir lig sunulursa toplam gelirin yıllık 200 milyon dolara kadar çıkması tahmin ediliyor.

Ayrıca tüm platformlarda geniş reklam skalası olacak, reklam geliri artacak ve gelir paylaşımı modeli olarak; büyük pay kulüplerin, küçük pay yayıncıların olacak şekilde bölünecek.

Kulüplerin şampiyonluk sayıları, o sezon topladıkları puanlara göre kulüplere para aktarılmış olacak.



YAYIN İHALESINDE SON DURUM NE?