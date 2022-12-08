Spor'da günün programı (8 Aralık 2022)

Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarına başlayan Süper Lig takımları hazırlık maçlarına devam ediyor.



13.30 Adana Demirspor, hazırlık maçında FK Liepaja ile kozlarını paylaşacak.



15.00 Sivasspor, hazırlık maçında Almanya ekibi Saarbrücken ile karşılaşacak.



16.00 Karagümrük, hazırlık maçında Hatayspor ile mücadele edecek.



19.00 Beşiktaş, Belçika ekibi Charleroi ile hazırlık maçında karşılaşacak.



BASKETBOL



Euroleague



22.00 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko



Euroleague Kadınlar



21.30 Beretta Famila Schio - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi



EuroCup Kadınlar



17.00 Botaş - Uni Györ



17.00 Bursa Uludağ - Elitzur Holon



19.00 Beroe Stara Zagora - Hatayspor



20.00 ACS Sepsi-SIC - Nesibe Aydın



TEKVANDO



Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix Final Müsabakaları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayacak.