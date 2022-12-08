Spor'da günün programı (8 Aralık 2022)

Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarına başlayan Süper Lig takımları hazırlık maçlarına devam ediyor.
13.30 Adana Demirspor, hazırlık maçında FK Liepaja ile kozlarını paylaşacak.
15.00 Sivasspor, hazırlık maçında Almanya ekibi Saarbrücken ile karşılaşacak.
16.00 Karagümrük, hazırlık maçında Hatayspor ile mücadele edecek.
19.00 Beşiktaş, Belçika ekibi Charleroi ile hazırlık maçında karşılaşacak.
BASKETBOL
Euroleague
22.00 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
Euroleague Kadınlar
21.30 Beretta Famila Schio - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
EuroCup Kadınlar
17.00 Botaş - Uni Györ
17.00 Bursa Uludağ - Elitzur Holon
19.00 Beroe Stara Zagora - Hatayspor
20.00 ACS Sepsi-SIC - Nesibe Aydın
TEKVANDO
Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix Final Müsabakaları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayacak.