NTV.COM.TR’ye geri dön

Spor'da günün programı (8 Aralık 2022)

Dünya Kupası'na verilen arada Beşiktaş, Belçika ekibi Charleroi ile hazırlık maçında karşılaşacak. Sivasspor ise Almanya ekibi Saarbrücken ile oynayacak. İşte günün öne çıkan karşılaşmaları...

Spor'da günün programı (8 Aralık 2022)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fenerbahçeli Serdar Dursun: Şampiyon olmak istiyoruz, Trabzonspor maçı da şampiyonluk maçlarından

Fenerbahçeli Serdar Dursun: Şampiyon olmak istiyoruz, maçı da şampiyonluk maçlarından

Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarına başlayan Süper Lig takımları hazırlık maçlarına devam ediyor. 

13.30 Adana Demirspor, hazırlık maçında FK Liepaja ile kozlarını paylaşacak.

15.00 Sivasspor, hazırlık maçında Almanya ekibi Saarbrücken ile karşılaşacak.

16.00 Karagümrük, hazırlık maçında Hatayspor ile mücadele edecek.

19.00 Beşiktaş, Belçika ekibi Charleroi ile hazırlık maçında karşılaşacak.

BASKETBOL

Euroleague

22.00 ALBA Berlin - Beko

Euroleague Kadınlar

21.30 Beretta Famila Schio - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

EuroCup Kadınlar

17.00 Botaş - Uni Györ

17.00 Bursa Uludağ - Elitzur Holon

19.00 Beroe Stara Zagora - Hatayspor

20.00 ACS Sepsi-SIC - Nesibe Aydın

TEKVANDO

Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix Final Müsabakaları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...