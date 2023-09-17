"Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı: Vincenzo Montella ile anlaşma sağlandı"

EURO 2024 elemeleri grup aşamasında Eskişehir'de Ermenistan ile berabere kalmasının ardından büyük tepki toplayan Stefan Kuntz'un milli takımdan gönderildiği belirtildi.

Fanatik'in haberine göre, son olarak hazırlık karşılaşmasında Japonya'ya 4-2 mağlup olan milli takımda teknik direktör Stefan Kuntz'un yerine Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella getirildiği iddia edildi.

Teknik direktörlük kariyerinde henüz milli takım deneyimi olmayan Montella, son olarak Adana Demirspor'da görev aldı.

İtalyan teknik adam Süper Lig ekibiyle çıktığı 76 resmi mücadelede maç başına 1.72 puan ortalaması yakaladı.