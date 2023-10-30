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Stefan Kuntz, Süper Lig ekibine mesaj gönderdi

Stefan Kuntz'un menajeri Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a göreve hazır olduğunu iletti. Akdeniz ekibinin ise bu öneriyi değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Stefan Kuntz, Süper Lig ekibine mesaj gönderdi

Son olarak A Milli Takımın teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz'un ekiplerinden 'a önerildiği öne sürüldü.

Milliyet'in haberine göre, A Milli Takımın yollarını ayırdığı Stefan Kuntz'un menajeri aracılığıyla Akdeniz ekibin göreve hazır olduğunu iletti.

Alanyaspor'un henüz bu öneri hakkında karar vermediği ancak değerlendirme yapacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Sivasspor'dan alına 2 - 1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Ömer Erdoğan istifa kararı aldığını açıklamıştı.

Ardından Alanyaspor tarafından yapılan açıklamada karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

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