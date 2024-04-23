Sultanlar Ligi yeni rekorlarla tamamlandı: En yüksek smaç 3.1 metre, en uzun ralli 23,50 saniye

Sultanlar Ligi 2023-2024 Voleybol Sezonu rekorlarla tamamlandı.



5G destekli Şahin Gözü teknolojisinin kullanıldığı Sultanlar Ligi Play-Off final serisinde önemli istatistiklere de imza atıldı.



Buna göre, Fenerbahçe Opet'ten Melissa Vargas hem 110 km/h ile en yüksek servis hızını, hem de 105 km/h ile en yüksek smaç hızını kaydetti.



En yüksek smaç ise 3,1 metre olarak ölçüldü. Play-Off final serisinde en uzun ralli süresi de Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanan serinin 3. maçında gerçekleşen 23,50 saniyelik ralli oldu.

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