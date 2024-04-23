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Sultanlar Ligi yeni rekorlarla tamamlandı: En yüksek smaç 3.1 metre, en uzun ralli 23,50 saniye

Sultanlar Ligi yeni rekorlarla tamamlandı. Ligde en yüksek smaç 3.1 metre, en uzun ralli 23,50 saniye olarak kayıtlara geçti.

Sultanlar Ligi yeni rekorlarla tamamlandı: En yüksek smaç 3.1 metre, en uzun ralli 23,50 saniye

Sultanlar Ligi 2023-2024 Sezonu rekorlarla tamamlandı.

5G destekli Şahin Gözü teknolojisinin kullanıldığı Sultanlar Ligi Play-Off final serisinde önemli istatistiklere de imza atıldı.

Buna göre, Fenerbahçe Opet'ten Melissa Vargas hem 110 km/h ile en yüksek servis hızını, hem de 105 km/h ile en yüksek smaç hızını kaydetti.

En yüksek smaç ise 3,1 metre olarak ölçüldü. Play-Off final serisinde en uzun ralli süresi de Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanan serinin 3. maçında gerçekleşen 23,50 saniyelik ralli oldu.

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