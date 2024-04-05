Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı belli oldu

Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayacak.
Final serisinin maç programı şöyle:
9 Nisan Salı:
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
13 Nisan Cumartesi:
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
15 Nisan Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
18 Nisan Perşembe:
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)
21 Nisan Pazar:
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)
ÜÇÜNCÜLÜK ETABININ DA PROGRAMI AÇIKLANDI
Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Türk Hava Yolları'nın üçüncülük için karşı karşıya geleceği etabın programı da belli oldu.
Bu seride 2 galibiyete ulaşacak ekip, sezonu üçüncü bitirecek.
Üçüncülük etabının maç programı şöyle:
9 Nisan Salı:
13.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
12 Nisan Cuma:
16.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
14 Nisan Pazar:
20.30 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)
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