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Super Bowl'da Kahramanmaraş depremleri anonsu

ABD'de milyonlarca kişi tarafından izlenen en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı ve Kızılhaç'ın bölgedeki yardım çalışmalarının bağışlarla desteklenmesi için duyuru yapıldı.

Super Bowl'da Kahramanmaraş depremleri anonsu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremler, 'yi ekran başına kilitleyen ve Kansas City Chiefs ile Philedelphia Eagles'ın karşılaştığı NFL şampiyonluk maçı 'un da gündemindeydi.

Super Bowl'da Kahramanmaraş depremleri anonsu - 1

Maçın başlamasından hemen önce, Arizona'daki Phoenix Üniversitesi State Farm Stadyumu'nda şu anons yapıldı:

"Biz burada Chiefs ve Eagles arasında inanılmaz bir Super Bowl maçına hazırlanırken, Türkiye ve Suriye'nin binlerce can kaybının olduğu depremlerde yaşadıkları yıkımı anıyoruz. Dualarımızı sunmaya devam ediyoruz ve taraftarları bu yardım çabalarına destek olmaları için www.redcross.com/nfl adresini ziyaret etmeye teşvik ediyoruz."

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