Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? (Galatasaray-Fenerbahçe kupa finali tarihi)

Ertelenen Süper Kupa finali için geri sayım başladı. 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa final maçının biletleri araştırılıyor. Peki, Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?



SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.



SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması beklenen fakat iptal olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 6 Aralık'ta satışa çıkmıştı.



Yeniden tarihi belirlenen Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak. Biletlerin ise Mart ayının son haftalarında satışa sunulması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.