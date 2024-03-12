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Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? (Galatasaray-Fenerbahçe kupa finali tarihi)

Süper Kupa final maçı biletlerinin satışa çıkacağı tarih, Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanıyor. 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali öncesinde, takımlarını statta desteklemek isteyen taraftarlar, biletlerin satışa sunulacağı tarihi bekliyor. Peki, Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? (Galatasaray-Fenerbahçe kupa finali tarihi)

Ertelenen finali için geri sayım başladı. 2022-2023 Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu 'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa final maçının biletleri araştırılıyor. Peki, Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.

Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? (Galatasaray-Fenerbahçe kupa finali tarihi) - 1

SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması beklenen fakat iptal olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 6 Aralık'ta satışa çıkmıştı.

Yeniden tarihi belirlenen Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak. Biletlerin ise Mart ayının son haftalarında satışa sunulması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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