Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? (Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali)

2023-2024 Süper Kupa finali için biletlerin ne zaman satışa çıkacağı merakla bekleniyor. Bu yıl Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali Şanlıurfa'da yapılacak. Bu müthiş mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise biletlerin satışa çıkmasını bekliyor. Peki, Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?



SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması beklenen fakat iptal olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 6 Aralık'ta satışa çıkmıştı.



Yeniden tarihi belirlenen Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak. Biletlerin ise Mart ayının son haftalarında satışa sunulması bekleniyor.



SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.