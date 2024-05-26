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Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçına geri sayım

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti. Bu gelişmenin ardından tüm gözler süper kupa finaline çevrildi. Peki, Süper Kupa finali ne zaman?

Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçına geri sayım

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ile Süper Lig'i şampiyon tamamlayan şimdi finalinde karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı hakkında bilgiler...

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği müsabakanın tarihi belli değil.

Geçmiş yıllarda Ağustos ayında düzenlenen kupa finalinin 2022-2023 etabı, Nisan ayında organize edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) konuya dair açıklaması gelince haberimizde yer vereceğiz.

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