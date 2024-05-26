Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçına geri sayım

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ile Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray şimdi Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı hakkında bilgiler...



SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



Süper Lig'in 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği müsabakanın tarihi belli değil.



Geçmiş yıllarda Ağustos ayında düzenlenen kupa finalinin 2022-2023 etabı, Nisan ayında organize edilmişti.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) konuya dair açıklaması gelince haberimizde yer vereceğiz.